Cinq jours avant l'incendie, 16 statues de Notre-Dame avaient été retirées pour rénovation

D'un poids de 150 kilos et d'une hauteur de 3,50 mètres chacune, ces statues représentent les douze apôtres et quatre évangélistes. Leurs têtes ont d'abord été démontées, puis leurs corps ont été descendus de la cathédrale à l'aide d'une grue de 120 mètres de haut. Vendredi 12 avril, elles sont arrivées à Marsac-sur-l’Isle, près de Périgueux, pour être restaurées par la Société nouvelle de conservation et restauration archéologique (SOCRA).