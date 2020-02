Circulation à Paris : "Les Parisiens sont trop fainéants pour pédaler"

Le monsieur aux épaisses lunettes grises, venu prendre son café comme tous les jours, soutient mordicus que vouloir bannir la voiture de Paris "ne marchera pas". Et cela pour une simple et bonne raison : "Les Parisiens sont trop fainéants pour pédaler." Si le vélo est laissé au garage, que reste-t-il comme option ? La voiture, assurément.

Au bar-tabac Le Celtique du boulevard Auguste Blanqui, les discussions entre habitués vont bon train en cette fin de matinée. Le sujet du jour porte sur la circulation dans le quartier depuis le prolongement de la ligne de bus 64 "qui paralyse un peu plus le boulevard", selon Luc. Affairé derrière le comptoir, l’employé ne mâche pas ses mots : "Avec Hidalgo, on va retourner au Moyen-Age". Une référence à la politique conduite par la maire de Paris vers une réduction de la place laissée à la voiture en ville au bénéfice d’autres moyens de déplacement. "C’est sûr qu’elle n’en veut plus, des voitures", approuve Gérard.

Pourtant, si l’on en croit les projets d’urbanisme de la ville, une valorisation des transports publics s’est opérée avec une rénovation des grandes places et un nouveau plan bus, mis en place en avril dernier. Place à des lignes plus longues, comme ici boulevard Auguste Blanqui et le bus 64 qui doit bientôt rejoindre la place Denfert-Rochereau. Eléonore, trentenaire habitant le quartier et revenue récemment de l'étranger, constate avec satisfaction les aménagements faits aux abords de la place d’Italie : "Il y a beaucoup plus de lignes de bus desservies sur la place mais aussi tout autour, comme sur le boulevard Vincent Auriol."

En effet sur le boulevard, une piste cyclable a remplacé l'été dernier une voie réservée aux automobilistes. Aujourd’hui, il se découpe de la manière suivante : deux voies sont dédiées aux bus, deux autres aux vélos, ne laissant plus qu’une voie pour la circulation des voitures. Ce qui n’est pas au goût de tous. Marianne, retraitée depuis peu, s’agace : "Avec leurs histoires, c’est devenu un bordel innommable le soir". Avant de désigner d’un mouvement de tête un bus à l’arrêt bloquant brièvement le passage à un camion de livraison : "Regardez par vous-même".