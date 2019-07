Circulation : de forts ralentissements sur l'ensemble du territoire

Ce 12 juillet 2019, les automobilistes ont suivi les conseils de Bison Futé. Ils se sont levés tôt et ont pris les routes avant sept heures du matin. Toutefois, une circulation orange est prévue sur l'ensemble du territoire et rouge en Île-de-France. Pour ceux qui envisagent de partir en vacances, il est préférable de prendre tous les renseignements nécessaires et s'armer de patience. Par ailleurs, Bison Futé a prévu une journée difficile pour le 13 juillet 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.