Circulation différenciée : quid de son efficacité ?

Les autorités ont appliqué de nombreuses mesures pour tenter d’amoindrir les effets de la canicule. Parmi elles, on retrouve la mise en place de la circulation différenciée. À Lyon, à Paris, à Marseille, à Ancy, à Strasbourg… Arithmétiquement, cette mesure aurait dû faire baisser d'au moins cinq millions le nombre de véhicules en circulation. Pourtant, elle n’a pas fait une grande différence.



