Circulation, météo...ce qui attend les vacanciers

Les vacances sont arrivées. Si l'Île-de-France part la première, les autres régions ne vont pas tarder à lui emboîter le pas. Pour éviter les bouchons sur les autoroutes, il est préférable pour les vacanciers de partir à l'aube. Durant la journée du 6 juillet 2019, le mercure pourrait atteindre les 36° C et des orages sont également prévus. Il faudra donc se renseigner et s'y préparer.



