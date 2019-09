Citoyens "vigilants" : est-ce un mouvement de fonds ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Jennifer Knock s'est intéressée ce jeudi 5 septembre 2019 aux initiatives ou actions citoyennes pour la sécurité et la propreté.

Des parents d'élèves qui forment une chaîne humaine devant l'école de leurs enfants, des habitants qui occupent le hall de leur immeuble pour chasser les dealers, des mères de famille qui prennent en main la lutte contre la drogue et la violence, ... Face à l'insécurité ou pour la propreté, la population prend de plus en plus les choses en main. Est-ce le signe d'un renouveau du civisme ou d'un État défaillant ? Cette implication citoyenne est-elle limitée aux zones urbaines ?



