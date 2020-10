Clause de conscience : ce qui va changer pour les médecins refusant de pratiquer une IVG

Les débats autour de l'IVG vont à nouveau enflammer le Palais Bourbon jeudi. Les députés examinent une proposition de loi initiée par le groupe Ecologie-Démocratie-Solidarité (EDS), soutenue par une grande partie des députés LaREM, ainsi que par les députés LFI et PS, et combattue par la droite et le RN.

Si la mesure la plus médiatisée est celle qui prévoit de rallonger le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines, une autre disposition devrait être au cœur des débats car elle est loin de faire l'unanimité : la suppression de la "double clause de conscience" pour les médecins qui pratiquent l'IVG. Un vieux débat porté par les associations, qui divise les gynécologues et avait suscité, en 2019, une opposition frontale de l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, pour qui "on ne peut jamais obliger un médecin" à accomplir un acte médical, sauf en cas de risque vital pour le patient.

L'article 2 de la proposition de loi examinée jeudi prévoit la suppression de deux dispositions prévues actuellement par le code de la Santé publique, selon lesquelles "un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une IVG" et "aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse". La nouvelle formulation se borne à indiquer, comme c'était le cas jusqu'ici, qu'en cas de refus de pratiquer l'IVG, ces soignants doivent communiquer "immédiatement" à l'intéressée "le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention".