"Clause du grand-père", "âge pivot", "éléments paramétriques" : notre lexique de la réforme des retraites

Difficile de passer à côté de cette expression, pour peu que vous suiviez les débats qui agitent ces jours-ci la classe politique. "En janvier normalement, il y aura un projet de loi. D'ici là, on veut connaître les arbitrages" et savoir s'il y a "un élément paramétrique", déclarait lundi 2 décembre Laurent Berger, le patron de la CFDT.

La CFDT l'assure depuis plusieurs semaines : elle "veut une réforme systémique des retraites". C'est aussi la volonté d'Emmanuel Macron, depuis sa campagne en 2017. Une réforme du système actuellement en vigueur donc, basé sur une cotisation durant l'ensemble de sa carrière professionnelle et non plus sur les 25 meilleures années ou les six derniers mois comme c'est en vigueur dans le régime général et dans la fonction publique.

Le nouveau système prôné par Emmanuel Macron consiste en l'acquisition de points et une retraite calculée sur l'ensemble de la carrière.