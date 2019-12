"Clause du grand-père", "âge pivot", "éléments paramétriques"... On vous aide à comprendre le jargon de la réforme des retraites

Un projet de loi pour un système "universel" de retraite. En 2017, Emmanuel Macron en avait fait une promesse de campagne. Seulement voilà : deux ans plus tard, la réforme a du plomb dans l'aile, la contestation ayant grandi au fil des semaines avec en point d'orgue une journée de mobilisation prévue le 5 décembre.

Derrière ce mot se cache une idée simple. Cela consiste à faire une réforme dans laquelle on conserve la structure du système de retraite actuel, mais où l'on modifie périodiquement ses paramètres (durée de cotisation, salaire de référence, valeur du point…) pour financer le système. Cela peut se traduire, par conséquence, par une hausse des cotisations, une baisse des pensions ou une augmentation de l'âge de départ en retraite.

Difficile de passer à côté de cette expression, pour peu que vous suiviez les débats qui agitent ces jours-ci la classe politique. "En janvier normalement, il y aura un projet de loi. D'ici là, on veut connaître les arbitrages" et savoir s'il y a "un élément paramétrique", déclarait lundi Laurent Berger, le patron de la CFDT.

Cela consiste à valoir ses droits à la retraite afin de pouvoir les percevoir. Actuellement, les régimes spéciaux permettent une liquidation de la retraite avant 62 ans, âge légal de départ. Reste à savoir ce que prévoira le nouveau dispositif… Hypothèse la plus probable : si l'âge légal de départ à 62 ans n'est pas modifié, la réforme instituera un "âge pivot", potentiellement 64 ans, à partir duquel la liquidation des droits permettra de toucher une retraite complète.

Le nouveau système prôné par Emmanuel Macron consiste en l'acquisition de points et une retraite calculée sur l'ensemble de la carrière.

Là aussi, il s'agit d'une expression qui revient régulièrement dans le débat public. Il est ici question de l'âge auquel il sera possible de partir à la retraite en percevant l'intégralité de sa pension. Le gouvernement a choisi de ne pas toucher à l'âge légal de départ (62 ans), préférant déterminer un "âge pivot" du futur dispositif, à savoir l'âge en dessous duquel il y aurait une décote sur la pension. Un compromis a été trouvé autour d'un "âge d'équilibre" fixé à 64 ans, avec une décote pour ceux qui partiraient avant et une surcote pour ceux qui voudraient "travailler plus longtemps".

Pour éviter une guerre de tranchée sur cette question épineuse, le gouvernement n'écarte pas l'éventualité d'envisager "un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge", à condition que le système "soit équilibré financièrement" en 2025.