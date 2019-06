Clermont-Ferrand : des sanctions pour une ville propre

Pour garder au propre les rues, de plus en plus de villes se dotent de brigade anti-incivilités. C'est le cas de Clermont-Ferrand où jeter des mégots à terre, déposer des déchets ailleurs que dans les poubelles ou encore promener son chien sans laisse est devenu une infraction. Pour rappeler à l'ordre les citoyens, une campagne d'affichage indiquant les amendes encourues a été mise en place. En deux mois, une quarantaine de PV ont déjà été délivrés par ces agents de la police municipale.



