Collecte pour Notre-Dame : la Fondation du patrimoine alerte sur des tentatives d'escroquerie

Alors que les flammes ravageaient encore la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir, plusieurs cagnottes informelles avaient déjà été lancées par des anonymes, a priori désireux de participer à la reconstruction de l'édifice. Certaines ont connu un succès immédiat, avant même d'être certifiées par les sites qui les hébergeaient. Afin de s’assurer de la sincérité de la démarche des créateurs de ces cagnottes, certaines plateformes comme Leetchi ont entamé des lundi soir de premières vérifications, en prenant contact parfois directement avec les concernés. Lepotcommun a notamment d'ores et déjà certifié la cagnotte "Souscription nationale pour Notre-Dame de Paris", organisée par l’Observatoire du patrimoine religieux.





Les autorités ont rapidement lancé une souscription officielle, plus sûre, via la Fondation du patrimoine. Selon cette dernière, mercredi, 142.5 millions d'euros avaient été collectés, dont 12.3 millions venant de particuliers, et le reste venant de mécènes et d'entreprises. Un projet loi sera présenté mercredi prochain, prévoyant une réduction d'impôt exceptionnelle de 75% jusqu'à 1.000 euros de dons.