Combien coûte à l'Etat le non-recouvrement des amendes de stationnement ?

JT 13H - De plus en plus d'amendes sur le stationnement restent impayées. A ce manque à gagner, s'ajoute le fait que plus de la moitié des contestations aboutissent à une annulation des charges.

Un rapport parlementaire a dévoilé un chiffre étonnant sur les amendes de stationnement. Près de 120 000 PV sont annulés chaque année à la suite d'une contestation. Par ailleurs, il arrive que ceux qui décident de ne pas payer ne soient pas inquiétés. Le non-recouvrement des amendes engendre ainsi un milliard d'euros de manque à gagner pour l'Etat. Selon un avocat spécialisé, cette situation s'explique par les aléas de l'automatisation et la privatisation de la verbalisation.





