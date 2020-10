Combien de policiers sont-ils blessés chaque jour en mission ?

Dans l'Essonne, un policier se trouve dans un état grave après qu'il a été renversé par une voiture. Cet accident est survenu lors d'un contrôle effectué au milieu de la nuit, l'automobiliste prenant la fuite en blessant le brigadier. Des faits qui surviennent en marge de réunions au ministère de l'Intérieur pour échanger sur des mesures relatives à la sécurité des agents. Las de voir leurs collègues victimes de violences, les syndicats affichent régulièrement leur colère : Frédéric Lagache, délégué général du syndicat Alliance a par exemple réagi vigoureusement. "On ne peut pas accepter que tous les jours on comptabilise plus de 18 blessés chez les policiers", a-t-il lancé, "tout cela doit cesser".

Pour en savoir plus sur les blessures subies par les policiers, il faut se tourner vers les publications de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), et plus précisément se concentrer sur une note de novembre 2019. Un document faisant le point sur les "policiers et gendarmes décédés et blessés en 2018", qui nous apprend notamment que "25 policiers et gendarmes sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions en 2018".

Quid des blessés, évoqués par Alliance ? Ils font l'objet d'une analyse spécifique, avec un tableau qui leur est dédié. L'ONDRP se penche non seulement sur les policiers, mais également sur les gendarmes avec des données qui remontent à 2014.