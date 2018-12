Profession disparate, salaires dispersés : combien gagnent vraiment les journalistes ?

Faisons le point. Profession disparate par excellence, le journalisme, par ses multiples statuts, la multiplicité des structures où il s'exerce, présente des salaires et des revenus extrêmement divers. Salariés, indépendants, auto-entrepreneurs, managers, cadres et directeurs ou directrices de rédaction sont autant de statuts qui expliquent la diversité des salaires et des revenus pour une profession qui n'est parfois ramenée qu'à un seul idiome - "les journalistes" - amalgamant professionnels installés et précaires.





Une recherche rapide permet déjà d'évacuer une question : non, s'il était besoin de le préciser, les journalistes ne gagnent pas "entre 15.000 et, pour certains, 50.000 ou 60.000 euros". La grille salariale proposée par le Syndicat national des journalistes, proposée en toute transparence et régulièrement actualisée, ne dit rien de pareils salaires. Toutes catégories confondues, le salaire de base mensuel maximal s'établit à 5352 euros brut, pour le poste de rédacteur en chef et d'éditorialiste dans les agences audiovisuelles multimédias. Le plus bas salaire répertorié dans cette grille est de 1594 euros brut, et il concerne le poste de reporter-rédacteur-présentateur dans les radios locales privées.





Mais ces chiffres ne correspondent qu'au minimum auquel ces salariés peuvent être payés : ils ne tiennent pas compte des augmentations individuelles ou collectives, de l'ancienneté, ou du fait qu'une entreprise de presse peut tout simplement proposer des salaires de base plus élevés. Pour se faire une idée plus précise - mais jamais exhaustive - de la rémunération des journalistes, plusieurs facteurs rentrent en compte, auquel l'Observatoire des métiers de la presse se prête depuis plusieurs années, en se basant sur les données de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui avait attribué 35.047 cartes en 2017. Des chiffres que LCI s'est procurés.