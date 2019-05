Commandos : le sens du devoir

Le commando d'action Hubert auquel appartenaient Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello est l'une des unités des forces spéciales les plus prestigieuses de l'armée française. La formation est extrêmement rude et les candidats, tous volontaires, savent que leurs missions seront dangereuses et même bien plus que cela. Mais ils puisent leur force au sein de leurs unités, grâce à leurs uniformes. Nous avons rencontré des anciens membres de ces forces spéciales. Ils nous ont livré leurs témoignages.



