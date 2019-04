Comme Notre-Dame, de nombreux édifices ont été ravagés par les flammes... Avant de renaître

Il y a 25 ans, dans la nuit du 4 au 5 février 1994, le parlement de Bretagne était touché par un terrible incendie. Alors que le Premier ministre de l’époque, Édouard Balladur, était en visite à Rennes, une violente manifestation de marins pêcheurs avait tourné à l’émeute. Après des tensions dans la journée qui avaient fait 70 blessés, les Rennais ont assisté, au beau milieu de la nuit, à la destruction de l’un des joyaux du patrimoine breton, construit au XVIIe siècle. C'est une fusée de détresse qui, se glissant dans la corniche, a déclenché l'incendie.





Les travaux pour restaurer auront duré 10 ans et coûté 55 millions d'euros, principalement financés par l'Etat et par l’élan de générosité des collectivités et particuliers.