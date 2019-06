Comme un air de vacances à La Ciotat

La plage de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, est animée en ce lundi de Pentecôte. Avec un soleil au rendez-vous, rien de mieux que de profiter d'une journée pour se détendre en famille sur la plus belle baie du monde. À l'ombre, il fait 26 degrés et les protections solaires sont donc nécessaires. L'eau, elle, est à 18 degrés. Les restaurateurs, de leurs côtés, sont ravis de cette affluence.



