Commémoration du débarquement en Provence : ce qu'il s'est passé le 15 août 1944

Le Débarquement de Provence fut une grande réussite puisqu'il contraignit le chancelier allemand Adolf Hitler à ordonner le repli des troupes ennemies du Midi, sauf à Toulon et Marseille. Les deux villes ne sauront pas libérées avant les 27 et 28 août. Le 12 septembre 1944, les troupes du débarquement de Provence rejoignent celles du débarquement de Normandie à Montbard en Côte-d'Or.

La libération du sud de la France n'aurait pas été possible sans les bataillons venus d'Afrique. Tirailleurs sénégalais et algériens, goumiers et tabors marocains, pieds-noirs, marsouins du Pacifique et des Antilles, etc. Plusieurs centaines d'engagés africains grossirent les rangs de l'armée française. Dirigée par le général de Lattre de Tassigny sous le nom d'armée B - avant de devenir la 1ère armée -, elle est composée de cinq divisions d'infanterie et deux divisions blindées, équipées par les Américains.