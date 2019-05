Quand la France ne célébrait plus le 8-mai 1945

En 1946, un an après la Victoire des Alliés et la signature de l'armistice, se pose la question des célébrations du 8 Mai. L'Assemblée constituante tranche par une loi. Le texte précise que la date des commémorations "sera fixée le 8 mai de chaque année si ce jour est un dimanche et dans le cas contraire, le premier dimanche qui suivra cette date." Ainsi, les célébrations de 1946 auront lieu le dimanche 12 mai, le 8 tombant un mercredi.





Mais d'après un article du site du Comité régional de documentation pédagogique de l'académie de Reims, en 1951, le gouvernement a décidé de commémorer la Victoire alliée de 1945 le mardi 8 Mai, sans attendre le dimanche. L'année 1953 marque ainsi le retour du 8 mai férié.





En avril 1959, quatre mois après la prise de fonction de Charles de Gaulle à la présidence de la République, le gouvernement mené par Michel Debré supprime le caractère férié du 8 Mai. Le décret justifie que "la commémoration à la date du 8 Mai aboutit à multiplier le nombre de jours fériés durant le courant de ce mois, au préjudice non seulement de l'activité nationale, mais aussi de certaines catégories de travailleurs." En soixante ans, les motivations de suppression de jour férié n'ont que peu changé.