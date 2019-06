Commémorations du D-Day : ambiance à l'américaine à Sainte-Mère-Église

Plusieurs jours après les cérémonies de commémoration du Débarquement de Normandie, Sainte-Mère-Église est encore à l'heure américaine. Passionnés, militaires et vétérans s'y retrouvent en l'honneur de cet événement qui marque la fin de cinq années de terreur, mais de manière moins officielle. En moins d'une semaine, le petit village a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs.



