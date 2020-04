Commémorations du D-Day : les parachutages officiellement annulés

Pour le 76e anniversaire du Débarquement qui devait se tenir le 6 juin prochain, quelque 100 parachutistes, principalement américains, devaient notamment sauter entre Omaha et Utah Beach, devant près de 10.000 spectateurs. Ils ne le feront pas. "Nous sommes bien évidemment très déçus de devoir annuler ces événements tant attendus par les habitants de notre ville et par de nombreux touristes du monde entier. J’ai une pensée très émue pour nos amis les vétérans qui ne viendront pas cette année", a commenté le maire de Carentan-les-Marais, Jean-Pierre Lhonneur, dans un communiqué.

En attendant, les élus redoutent les conséquences économiques de ces annulations. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'hôtellerie-restauration", a expliqué le maire de Saint-Mère-Église. "Et on aura forcément une baisse importante de la fréquentation touristique cet été et cet automne. Pour le musée Airborne aussi, qui fait 200.000 à 220.000 entrées par an dont 50% d'étrangers, ça va changer la donne vraiment", ajoute-t-il.

En 2019, pour le 75e anniversaire du Débarquement, quelque 120.000 personnes avaient assisté aux parachutages de la Fière à Sainte-Mère-Église, selon la préfecture de la Manche. A Carentan ils étaient 20.000.