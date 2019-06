Commémorations du débarquement : les Amérindiens, ces soldats restés des décennies dans l'ombre

Trois ans plus tôt, la première cérémonie amérindienne officielle en Normandie avait eu lieu à Utah Beach, dans la Manche, pour rendre hommage aux 14 Comanches qui y débarquèrent le Jour J comme "code talkers". Ces agents de transmission utilisaient la langue de leur peuple, indéchiffrable par les Japonais et les Allemands. Ces hommages tardifs doivent se poursuivre : aux États-Unis, le musée national des Amérindiens à Washington "travaille activement" à l'inauguration, le 11 novembre 2020, du premier mémorial national rendant hommage à leur rôle dans les guerres, selon Harald Prins. Une étape de plus après les Médailles d'or du Congrès remises en 2013 à 250 Amérindiens de 33 tribus, la plupart à titre posthume. En 2000, 400 soldats Navajos avaient par ailleurs reçu la plus haute récompense civile américaine. La France, elle, se targue d'avoir fait des "code talkers" chevaliers de l'ordre du Mérite dès 1989, une cérémonie qui s'est déroulée dans l'Oklahoma.