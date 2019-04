Comment aider les seniors à éviter les arnaques ?

Les seniors sont les cibles privilégiées des escrocs que ce soit sur Internet ou par téléphone. En 2016, 80% des vols par ruse ont touché des personnes de plus de 60 ans. Pour éviter aux seniors de se faire arnaquer, la gendarmerie des Pays de la Loire organise régulièrement des ateliers. L'occasion pour ces derniers d'apprendre à contourner les pièges des escrocs grâce à des conseils pratiques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.