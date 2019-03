Comment choisir son gel douche ?

À Marseille, la savonnette de la région a été détrônée au profit des gels douche. Face à des produits dont les composants sont parfois méconnus, les consommateurs se fient à leurs habitudes pour en choisir un parmi les multiples références. Toutefois, les dermatologues conseillent d'éviter ceux avec des ingrédients en chiffre ou écrits en majuscules pour éviter toutes conséquences nuisibles sur la santé. De ce côté-là, le savon de Marseille reste la meilleure solution, et qui plus est, très économique.



