Comment des œuvres de Notre-Dame de Paris ont-elles été sauvées de l'incendie ?

Si beaucoup d'éléments liturgiques ont été sauvés, des doutent subsistent sur l'état des œuvres qui n'ont pas pu être retirées, comme les tableaux. Notre-Dame de Paris accueille des toiles monumentales appelées, "les grands mays" , signées par les plus grands artistes du XVI et XVII siècles : Laurent Le Hyre ou Charles Lebrun. L'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie et la fumée ont certainement endommagé les peintures.





Nous sommes également dans l'attente de nouvelles sur l'état des deux tours. Les pompiers ont lutté sans relâche pour que circonscrire l'incendie et empêcher que les flammes atteignent l'intérieur les tours. L'intérieur étant en bois, l'incendie se serait alors rapidement répondu et les craintes se portaient sur le maintien de la structure qui abrite les cloches. Huit d'entre elles furent changées en 2013.