Comment en finir avec les pensions alimentaires non payées ?

LCI : Des expérimentations vont être menées dans plusieurs CAF pour que ce soit celles-ci, et non plus les juges des affaires familiales, qui fixent le montant des pensions alimentaires. Qu’en pensez-vous ?

Stéphanie Lamy : "C’est une très mauvaise chose ! D’abord parce que nous ne connaissons rien du barème qui sera utilisé. D’ailleurs, la systématisation de l’emploi d’un barème a été refusé par un arrêt de la Cour de cassation en 2013. Ensuite parce que cette modification est très dangereuse car elle corrige une chose jugée par un juge des affaires familiales. C’est contraire aux directives européennes : on ne peut pas être juge et partie. Je pense aussi que les CAF vont avoir tendance à fixer des sommes inférieures, par peur des impayés. Surtout, nous sommes dans la déjudiciarisation en catimini du délit d’abandon de famille car après une fixation ou une modification par la CAF, il ne sera plus possible de porter plainte en cas d’impayés. Il y a eu oubli des amendements de coordination avec l’article 227-3 du code pénal."





LCI : Quelle solution proposez-vous pour en finir avec les pensions alimentaires impayées ?

Stéphanie Lamy : "Nous préconisons la création d’une agence de gestion des contributions alimentaires. Une fois que les sommes seraient fixées, elles seraient enregistrées à l’organisme, rattaché au trésor public pour pouvoir profiter de leurs fichiers et de leur force exécutoire. Le débiteur verserait l’argent à l’agence, et l’agence verserait quoi qu’il arrive les sommes fixées par homologation, par le juge, par la CAF, à la personne censée les recevoir.

J’ajoute que nous nous battons pour la neutralité fiscale des pensions alimentaires : il n’y a aucune raison que le débiteur puisse obtenir une déduction fiscale quand les personnes qui reçoivent, mais prennent également en charge l’enfant, n’en bénéficient pas, pire, doivent déclarer les sommes perçues. Les contributions alimentaires ne sont pas des revenus ! Les mères avancent les charges pour les enfants, les pères sont censés rembourser leur part. Il faut aussi que toutes les femmes comprennent que le refus de verser les contributions ou de frauder pour en verser moins, sont des violences économiques, des violences conjugales, donc des délits."