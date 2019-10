Comment l'État va-t-il financer la réforme des retraites ?

JT 20H - Alors qu'Emmanuel Macron tente de convaincre nos compatriotes du bien-fondé de la réforme des retraites à Rodez (Aveyron), on apprend actuellement qu'il y a un déficit de 4,4 milliards d'euros. D'où vient ce trou ?

Le déficit de 4,4 milliards d'euros provient pour une bonne part des mesures "Gilets jaunes", la réindexation des pensions et la baisse de la CSG. Une situation d'autant plus sérieuse, que les prévisions du Conseil d'orientation des retraites se sont dégradés. Elles font état d'un déficit possible de 10 milliards d'euros en 2022. Alors, comment l'État va-t-il procéder ?



