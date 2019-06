Comment la Légion a reconquis le Larzac

C'est une région qui peut être considérée comme l'ancêtre de la ZAD. Dans les années 70, le Larzac a été le lieu d'un mouvement de révolte. En cause, l'extension d'un camp militaire. Le bras de fer aura duré dix ans avant que Paris n'abandonne le projet. Mais ironie de l'histoire, l'armée s'est réinstallée dans cette région en 2016. Des légionnaires qui arrivaient en terrain hostile et qui ont fini par séduire les habitants.



