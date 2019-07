Comment la pénurie de main d'oeuvre à Paris a entraîné une guerre des plateformes de VTC pour attirer les chauffeurs

Ainsi, les bonus sont monnaie courante pour les plateformes qui tentent de fidéliser les chauffeurs le plus possible. Uber "offre vingt euros dès la troisième course consécutive effectuée", confie Farid (le prénom a été modifié), qui travaille pour l’application et qui la considère comme "la plus proactive pour garder ses chauffeurs". Un bonus hebdomadaire de 100 ou 200 euros est aussi attribué aux chauffeurs selon leur activité et au-delà d’un nombre de courses effectuées. Car leur régularité est véritablement prise en compte par les plateformes. Bolt chouchoute par exemple ses conducteurs "les plus fidèles" en "prenant en charge une partie des frais d’essence et d’entretien des voitures", explique un porte-parole de la plateforme. Kapten offre, lui, un bonus supplémentaire aux conducteurs les mieux notés sur l’application chaque semaine.





Des commissions sont également prélevées par les plateformes sur chaque course effectuée. Elle est de 15 % pour Heetch, de 19% Bolt, de 20 % pour Kapten et de 25 % pour Uber (qui irait même jusqu’à taxer 30 % des courses après l’entrée en vigueur de la loi LOM). Pendant un temps, Bolt a même abaissé sa commission à 5 % à l'intention de ses chauffeurs les plus fidèles, bouleversant ainsi le marché. La majoration joue aussi beaucoup sur l’attractivité des plateformes. Le principe est simple : dès que l’offre est plus forte que la moyenne, le prix des courses augmente, de manière plus ou moins significative. Il apparaît encore une fois qu’Uber remporte la palme, avec des majorations plus intéressantes pour ses chauffeurs. Surveillant la concurrence, les plateformes anticipent alors le fait que les chauffeurs quittent leur application pour se tourner vers une autre où l’herbe est plus verte, où les courses sont plus chères. En cas de majoration d’Uber, Kapten propose par exemple à ses chauffeurs une nouvelle course, avant même que l’actuelle ne soit terminée et le client sorti du véhicule.