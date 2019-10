Comment les bénévoles font vivre les petits clubs de sport

JT 20H - La séance de foot ou de judo de votre enfant est sans doute assurée par un bénévole. Une personne sur quatre fait du bénévolat dans notre pays. Nos reporters ont pris leur place pendant quelques heures.

Dans l'Hexagone, il existe près de 307 000 associations sportives pour dix millions de licenciés. Et pour faire tourner ces petits ou grands clubs, des bénévoles donnent de leur temps, de leur amour et beaucoup de patience. Ils sont plus de trois millions et demi à s'impliquer dans le sport. Autant de passionnés infatigables et généreux.



