Comment les retraités ont-ils réagi aux annonces d'Emmanuel Macron ?

De nombreux Français ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron ce 25 avril 2019. Parmi eux, les retraités ont été particulièrement attentifs. Pour leur part, ce sont la réindexation des pensions sur l'inflation et la mise en place d'une retraite minimale de 1 000 euros qui ont été retenues. Même si ce n'est pas encore très clair, les retraités sont rassurés en ce qui concerne l'amélioration de leur pouvoir d'achat.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.