Comment partir en vacances avec (ou sans) son animal de compagnie ? Les conseils sur mesure de 30 millions d'amis

Ceux qui partent sans leur animal reçoivent des conseils pour passer "des vacances sereines". Et si l'entourage ne peut pas prendre en charge son chien ou son chat, pas d'excuses : la fondation dresse une liste de pensions approuvée par Le Petit Futé, dont le prix de la garde varie entre 16 et 23 euros par jour. La plateforme propose ensuite des fiches de conseils, répertoriés par catégories "En ville", "Au vert", "A la neige", "A la plage", et par animal. "Assurez votre petit compagnon", "Pensez aux vaccins et autres actes médicaux", "Rassurez votre animal avant le départ", et bien bien d'autres questions que les propriétaires peuvent se poser.





Une plateforme qui fait suite à une demande accrue des propriétaires confrontés au problème de la garde ou de l'organisation de leurs vacances avec leur animal, et qui marque la fin des envoies des kits de conseils par voie postale. "Chaque année, on sortait un fascicule à plus de 50.000 exemplaires, mais pour éviter le gaspillage de papier, on a créé cette plateforme qui est plus dans l'air du temps", confie Reha Hutin.