Comment préserver les animaux de compagnie de la canicule ?

Tout comme les humains, les animaux de compagnie aussi supportent mal la chaleur. Pendant la période caniculaire, il faut penser à les hydrater de temps en temps et à les promener. En cas de comportement inhabituel, il est préférable de les emmener chez le vétérinaire.



