Comment prévenir l'incendie d'un monument : l'exemple des Hospices de Beaune, qui ont failli disparaître en 2008

INCENDIE - Lorsqu'un monument prend feu, les réactions doivent être immédiates. Le plan d'intervention doit être déjà établi afin de circonscrire l'incendie le plus rapidement possible. Exemple avec les Hospices civils de Beaune en Bourgogne, où le directeur vient de demander un audit sur la sécurité incendie dans les plus brefs délais. L'édifice a failli disparaître en 2008 suite à un départ de feu en raison de travaux de soudures au plomb.