Comment redynamiser le commerce en centre ville ?

Les habitants de certains villages ont délaissés les marchés pour diverses raisons. Dans l'Oise, à Élincourt-Sainte-Marguerite, la commune a fait revivre le marché du matin en décalant son ouverture après les heures de travail. Une disposition qui est devenue un exemple pour les villages avoisinants et qui satisfait à la fois les clients et les commerçants.



