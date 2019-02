Comment s'occuper durant les vacances de février ?

Le 15 février 2019 débutera le premier chassé-croisé de l'année. Beaucoup resteront dans leurs régions pour profiter de ces vacances. Afin de bien divertir nos tout-petits en Moselle, il existe une panoplie d'activités à faire. Un centre aéré de Metz propose de nombreuses distractions : jeux en plein air et atelier en intérieur. Les familles peuvent également visiter le parc de Sainte-Croix et passer des instants conviviaux.



