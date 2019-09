Comment va se passer le Grenelle contre les violences conjugales qui débute ce 3 septembre ?

• Le programme

Le Premier ministre Edouard Philippe ouvrira le Grenelle. Suivront des témoignages de proches de victimes de féminicides. Ensuite, les 80 participants discuteront des moyens et méthodes à mettre en place pour lutter contre les violences conjugales, et se mettront d’accord sur la constitution de groupes de travail, et décideront de leurs thèmes.





Les groupes de travail auront jusqu'au 25 novembre pour se réunir et travailler sur des problématiques précises, par exemple les femmes handicapées, plus touchées que les autres par les violences, ou l'Outre-mer, où le nombre de violences conjugales est plus important qu'en métropole.





Le Grenelle sera découpée en trois séquences : prévenir (éducation, violence dans la société...), prendre en charge (accompagnement des victimes et auteurs de violences, places d'hébergement...), punir (formation des policiers amenés à prendre les plaintes...).





A l'issue de la journée, des engagements concrets seront annoncés par le gouvernement.





• Les annonces attendues

La ministre de la Justice Nicole Belloubet devrait annoncer une plus large distribution des téléphones "grave danger" et la mise en place des bracelets électroniques dès dépôt de plainte. Cela passera par l'adoption d'un nouveau dispositif législatif, normalement à l'automne, pour un déploiement de cet outil début 2020.





Le ministre du Logement Julien Denormandie devrait s'engager sur les hébergements d'urgence pour les femmes souhaitant quitter leur domicile après avoir dénoncé des violences conjugales. Plusieurs problèmes se posent actuellement, selon Marlène Schiappa : le manque de places et les disparités territoriales, et la qualité des hébergements "où certaines femmes subissent agressions sexuelles et viols".





Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devrait mettre l'accent sur la formation des policiers amenés à recueillir les plaintes des victimes ; celui de la Protection de l'enfance Adrien Taquet s'engager sur la prévention des violences dès l'enfance, et le retrait de la garde d'enfant à un parent condamné pour le meurtre de sa compagne.





Marlène Schiappa a déjà annoncé la création d'un "fonds spécial" contre les féminicides, baptisé fonds Catherine, doté d'un million d'euros à destination d'"associations de terrain".