Comment vivre à côté d'un site Seveso ?

JT 20H - L'Hexagone compte plus de 1 300 sites classés Seveso, souvent proche des habitations. Focus sur quelques exemples, dans la vidéo ci-dessus.

L'incendie à Rouen repose la question de la proximité des sites dits "Seveso", avec des zones d'habitation. L'usine Lubrizol n'était en effet qu'à trois kilomètres du centre-ville. Un voisinage loin d'être anodin, et qui concerne 1 300 sites dans l'Hexagone.



