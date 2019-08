Commentaires homophobes sous un article de Nice-Matin : un des couples visés porte plainte

L’article de Nice-Matin, repris par plusieurs médias, a déclenché une vague d’indignation. Forts de ce soutien, Aurélien et Vincent Moine-Vergult ont fait part au journal de leur intention d'attaquer les auteurs des propos homophobes les visant. "C’est la première fois que nous sommes confrontés à une homophobie avérée et flagrante" expliquent-ils à Nice-Matin, qu'ils remercient pour sa position ferme à ce propos.





Une homophobie qui les a cueillis au milieu de leur bonheur, alors qu'ils étaient encore "dans le tourbillon de l'émotion et l'amour du mariage". Pour autant Vincent, 39 ans, dans l’éducation nationale et Aurélien, 36 ans, navigant commercial chez Air France, assurent que "ces comportements et cette action n’entachent pas notre bonheur. Ils le renforcent. (...) Nous sommes fiers de ce que nous sommes, nous sommes des humains".





Les deux amoureux se sont entourés du centre LGBT de Nice, l’association "Stop homophobie" et "Urgence homophobie", pour préparer leur dépôt de plainte. "L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit et nous entendons le faire respecter", ont-ils affirmés. Aurélien et Vincent sont également en contact avec la conseillère municipale niçoise Catherine Chavepeyre, chargée de la Prévention de la délinquance et aide aux victimes. L'objectif : monter un dossier sérieux pour être sur de pouvoir mener le combat jusqu'au bout. "Ceux qui ont posté les commentaires ? Nous avons l’espoir qu’ils évoluent et puissent avancer dans la vie, dans l’amour et le respect de l’autre. Ils ne nous inspirent rien. Nous n’avons ni haine ni pitié", témoignent les jeunes mariés. "Nous espérons que leurs propos seront punis par la loi et que cela les fera réfléchir."