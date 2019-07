Compteur Linky : la sensibilité aux ondes reconnue par la justice

À Tours, des plaignants ont eu gain de cause contre ce compteur Linky. Le tribunal a reconnu un lien de causalité direct entre les troubles de santé dont se plaignaient ces personnes et la pose dudit compteur. Pour rappel, vingt millions de foyers sont déjà équipés de ce dispositif, déployé par Enedis depuis 2015.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.