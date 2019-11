Concurrencée par d'autres pays, la France espère doubler l'accueil d'étudiants étrangers

La France s'expose-t-elle à perdre ses étudiants étrangers au profit d'autres pays plus attractifs ? Le risque existe bien, si l'on en croit la présentation faite par Edouard Philippe, mercredi, lors des annonces consacrées à l'immigration. Selon le Premier ministre, la France se classe actuellement comme 5e pays d'accueil et court "un risque de décrochage" face à d'autres puissances "comme la Chine", l'Inde, l'Arabie saoudite ou la Russie, qui ont mis en place des stratégies agressives pour attirer à elles les étudiants internationaux.

Il y a un an, lors de la présentation du plan "Bienvenue en France", censé répondre à cette problématique, la France se classait officiellement en 4e position à l'échelle mondiale. A-t-elle perdu une place en un an ? Sollicité à ce sujet par LCI, Matignon n'avait pas apporté d'éclaircissement mercredi après-midi. Campus France, l'organisme chargé de promouvoir les universités et grande écoles hexagonales, et le ministère de l'Enseignement supérieur, également contactés par LCI, s'en tenaient aux chiffres de 2018.

Quoiqu'il en soit, dans un bilan publié en mars 2019, Campus France avait indiqué que la France continuait "pour l'instant" d'occuper "une position enviable", mais que son attractivité "s'affaiblissait". La croissance du nombre d'étudiants étrangers en France a progressé de 19% au cours des cinq dernières années, contre 28% en moyenne dans le monde, selon l'organisme.

Le Premier ministre a confirmé ce mercredi l'objectif fixé par le plan "Bienvenue en France", à savoir d'accueillir "500.000 étudiants d'ici à 2027", soit près du double de la situation actuelle.