Conduite : les stages de remise à niveau sont-ils utiles pour les seniors ?

JT 13H - Compte tenu de l'évolution constante des règles de conduite, les stages de remise à niveau sont proposés aux seniors. Beaucoup pensent que ceux-ci sont très utiles.

Que ce soit sur l'autoroute ou en pleine ville, les conditions de circulation ont considérablement évolué. Raison pour laquelle des établissements proposent des stages de remise à niveau pour les seniors. À Strasbourg par exemple, certains n'en voient pas l'utilité. D'autres se porteraient pourtant volontaires pour se remettre au goût du jour. Par ailleurs, on ne sait pas exactement à partir de quel âge cela devient une nécessité. Dans tous les cas, la prudence reste mère de sûreté.



