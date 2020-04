Confinement : 40,5% de signalements supplémentaires pour violences intra-familiales

Pour les victimes, il est parfois difficile de se signaler par appel téléphonique. Le 114, originellement destiné aux personnes malentendantes, est désormais disponible pour donner l'alerte. Il suffit d'envoyer un SMS à ce numéro. Pour les enfants victimes, le numéro à contacter est le 119.

Quant à savoir si on peut s'extraire d'une telle situation pendant les mesures drastiques de confinement, le ministre est on ne peut plus clair : être en sécurité reste la priorité et que fuir un contexte familial insoutenable constitue un "motif familial impérieux" et qu'ainsi "une dérogation de déplacement est tout à fait possible".