Confinement : à Paris, acteurs et humoristes appellent les personnes âgées pour discuter

Édouard Philippe vient de l'annoncer ce mercredi après-midi, "le confinement est appelé à durer". Une situation plus compliquée pour certains que pour d'autres. Alors, pour rompre la solitude de certaines personnes âgées souvent isolées, Elsa Zylberstein et Yamina Benguigui ont proposé à la Ville de Paris d’associer des artistes aux dispositifs d’accompagnement de ce public mis en place par la municipalité baptisé "Paris en compagnie" et créé il y a un peu plus d'un an.

Ainsi, depuis mardi dernier, des Parisiennes et des Parisiens âgés de plus de 65 ans reçoivent des appels de la part de personnalités. Parmi elles, outre les deux précitées, Catherine Frot, Christophe Lambert, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, François-Xavier Demaison, Andréa Ferréol, François Berléand, Dave ou encore Liane Foly. "Chacun de ces artistes créera à sa façon un lien avec une personne bénéficiaire, qu’il s’agisse de la simple prise de nouvelle, d’un échange ou de la lecture d’une œuvre", précise la Ville indiquant également que "la liste des personnalités s'enrichissait de jour en jour".