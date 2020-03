Confinement : ces Parisiens qui se sont réfugiés dans leur résidence secondaire

Depuis la semaine dernière, les commerçants du marché de Dinard (Bretagne) ont retrouvé des visages familiers... hors saison. Ce sont les Parisiens ou du moins les gens des grandes villes qu'ils appellent leurs "clients de l'été". Ces derniers, dès que le confinement a été instauré, ont préféré quitter les zones urbaines pour s'installer dans leur résidence secondaire afin d'échapper au sentiment d'enfermement.

Selon une enquête e La Fondation Jean-Jaurès et L'Obs, ce sont 17% des habitants de la capitale qui ont fui Paris. "A Paris, on a un petit balcon et ici, il y a un petit jardin. Et on s'est dit que si on ne pouvait plus sortir, au moins ici, les gamins auront un jardin", explique ce citadin interrogé par notre équipe sur la Côte d’Émeraude.