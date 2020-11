Confinement : ces retraités qui ne peuvent plus arrondir leurs fins de mois

Les seniors aussi pâtissent du manque d'activité en cette période de confinement. À 63 ans, Gérard Duc doit s'adonner au même rituel tous les matins : il scrute sur son ordinateur les sites de recherches d'emploi pour tenter d'exercer une activité et s'assurer un complément de revenu. Sans succès. "J'ai actuellement une retraite nette de 1800 euros par mois et j'arrivais à me faire avec les boulots à côté 700-800 euros par mois, ce qui me faisait un bon complément", confie le retraité.

A 74 ans, André Dubois a quant à lui repris le volant de son taxi pour compléter sa retraite de 875 euros. Mais depuis le reconfinement, il tourne presque à vide du fait du manque de clients et comptait donc sur l'Etat pour compenser ce manque à gagner, via une aide de 1500 euros permise par le fonds de solidarité. Mais cette contribution a un coût pour le retraité actif.

"Si on la reçoit, on nous retire le montant de notre retraite dessus. Je la reçois d'une main et d'un autre côté on me la retire, c'est comme si je n'en avais pas", déplore André Dubois. À cela s'ajoute les frais fixes qui, contrairement au premier confinement, ne seront pas suspendus. "On est déjà à 1600-1700 euros de charge avant même de démarrer le mois. Cela me coûte de l'argent et surtout, ça m'oblige à aller prendre des risques et à travailler plus", regrette le septuagénaire.