Edouard Philippe n’exclut pas un report du déconfinement

Protéger, tester, isoler. Voici les principes annoncés par le chef du gouvernement qui guideront la sortie du confinement. On le sait depuis deux semaines déjà, cette levée progressive des mesures de quarantaine doit démarrer le 11 mai, partout en France. Or, face aux députés ce mardi 28 avril, Edouard Philippe n’a pas exclu de reporter cette date à plus tard, si la situation n’évoluait pas dans le bon sens. "Je le dis aux Français, si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai, ou nous le ferons plus strictement", a indiqué le Premier ministre.

Le gouvernement craint une deuxième vague épidémique, qui obligerait à reconfiner l'ensemble de la population et qui conduirait à fragiliser encore davantage les services hospitaliers. "Aujourd'hui, si tout le monde sort dans la rue et que nous recommençons comme avant, un rebond épidémique est certain, il n'y aurait aucune raison que la deuxième vague n'arrive pas", a prévenu Arnaud Banos, chercheur au CNRS, dans un entretien accordé à LCI.