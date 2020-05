Confinement : Airparif confirme une nette baisse de la pollution de l'air en Île-de-France

Difficile de ne pas s’en apercevoir. Le confinement et la réduction de la circulation, entre autres, ont conduit à une réduction significative de la pollution de l'air en Île-de-France. Entre le 17 mars, date du début du confinement, et fin avril, soit une dizaine de jours avant le déconfinement, l'organisme indépendant qui surveille la qualité de l'air en Île-de-France (Airparif) a enregistré une diminution nette de la pollution au dioxyde d'azote, polluant local essentiellement émis par le trafic routier, de l’ordre de 20% à 35% selon les semaines et jusqu'à 50% en bordure des axes routiers.

L'impact est un peu plus significatif pour les particules fines (PM10 et PM2,5), "avec une diminution de 7% qui s’explique par une influence forte de conditions météorologiques défavorables et par des sources d’émissions plus nombreuses, et pas seulement locales", relève également Airparif. Ces particules ne sont pas seulement issues du trafic routier, mais aussi du chauffage, du BTP ou de l'agriculture, qui a eu un "impact important" lors d'un épisode de pollution fin mars, précise l'organisme dans un communiqué.