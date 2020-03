Près de 6 Français sur 10 trouvent le confinement "facile"

Lorsqu'il a été annoncé, lundi 16 mars, son effet sur le moral des Français était craint, aussi bien par les autorités sanitaires que par les éminences du monde de la psychiatrie. Comment la population réagirait-elle au strict confinement voulu par Emmanuel Macron ? La promiscuité, la privation de déplacement quand on vit dans de petits espaces, la forte réduction d'interactions sociales, le télétravail à la maison, la nécessité de veiller sur ses enfants, l'exacerbation des tensions et le risque accru pour les violences intrafamiliales... autant de risques induits par cette mesure décidée pour freiner la propagation du coronavirus.

Mais deux semaines plus tard, une étude de l'institut Harris Interactive publiée ce mardi par LCI indique que pour 59% des Français, le confinement est encore "facile" à vivre. Un chiffre élevé, 12% allant même jusqu'à juger qu'il est "très facile" de vivre ainsi, même s'il est en retrait par rapport à la semaine passée où, d'après le même baromètre - publié le 24 mars -, les Français confinés étaient 64% à s'adapter facilement à l'expérience. Une proportion qui pourrait d'ailleurs encore baisser dans les jours à venir, puisqu'ils ne sont plus qu'une courte majorité (52%) à penser qu'il en sera de même "jusqu'à la fin du confinement".

Ce regard sur les conditions matérielles du confinement est toutefois nuancé. En effet, parmi les personnes interrogées, l'ennui et la peur restent des mots-clés fortement associés à la situation, tout comme le manque et la solitude. Si certains se félicitent de "passer du temps avec leurs enfants", d'autres ressentent de la colère "contre ceux qui ne respectent pas le confinement" ou de "la peur au quotidien pour leurs proches". Une situation qui est amenée par ailleurs à durer plus qu'annoncé, estiment les personnes interrogées.

Alors que le Premier ministre a prolongé le confinement jusqu'au 15 avril, sans promettre que cette date serait butoir, ils sont en effet 55% à penser que cette situation ne prendra fin qu'en mai. D'autres pensent que les Français pourront recommencer à sortir entre le 15 et le 30 avril (21%) et les plus optimistes (3%) pensent qu'ils pourront reprendre en partie leur vie dès le 15 avril. Une part non négligeable (14%) croit toutefois que ce régime sera maintenu jusqu'en juin et une dernière, plus marginale et pessimiste, voit le confinement se poursuivre jusqu'à l'été (7%).