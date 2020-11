Les Français largement favorables à la réouverture des commerces, moins à celle des restaurants

À la veille d’une nouvelle intervention d’Emmanuel Macron, les Français sont une large majorité à souhaiter un assouplissement des règles, d’après notre sondage Harris Interactive pour LCI*. Et notamment des règles qui s'appliquent aux commerces fermés depuis le 29 octobre : 86% des Français interrogés lundi 23 novembre se disent favorables à leur réouverture dès le week-end prochain et estiment probable une telle mesure. 17% seulement jugent possible une réouverture des bars et restaurants si tôt et 53% y sont d’ailleurs favorables.